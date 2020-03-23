Тернопільщина має наглядача. За регіонами закріпили олігархів, які мають допомогти подолати коронавірус

У зв’язку з стрімким розповсюдженням коронавірусу в Україні, Президент зібрав нараду та закріпив за кожним регіоном країни олігарха, який має допомагати подолати місцевій владі колапс у зв’язку із пандемією.

Відтак, за версією Першого, який посилається на УП, регіони поділили так: за Рінатом Ахметовим – Івано-Франківщина, Львівщина, Донеччина та Луганщина; за Ігорем Коломойським – Запорізька область; за Віктором Пінчуком – Дніпропетровщина; за Андрієм Веревським – Полтавщина та Кіровоградщина; за Юрієм Косюком – Вінницька та Черкаська області; Андрій Ставніцер – куратор Одещини, Олександр Ярославський – Харківщини.

«Ігор Палиця (на зустрічі присутній не був, але має давню історію особистих стосунків з Зеленським) – Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область (щоправда новий губернатор Тернопільщини,начебто відмовився працювати з людиною Палиці)», – стверджує УП.

До слова, Ігор Петрович Палиця (нар. 10 грудня 1972, Луцьк, Українська РСР, СРСР) — український політик, народний депутат України VI і VII скликань, Заслужений економіст України, Голова Одеської ОДА (6 травня 2014 — 30 травня 2015), голова Волинської обласної ради (2015—2019).

Народний депутат України IX скликання. Член депутатської групи «За майбутнє». Секретар Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

В кулуарах Палицю називають довіреною особою Ігоря Коломойського у Верховній Раді.

27 квітня 2010 року голосував за ратифікацію Харківських угод.

3 липня 2012 року голосував за проект Закону «Про засади державної мовної політики» у другому читанні (єдиний з фракції «НУНС»), але як потім з’ясувалось, не брав участі у голосуванні у зв’язку з його перебуванням за кордоном.

Тернополяни