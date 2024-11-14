Як отримати грант на власну справу? Тернопільців та ВПО запрошують на бізнес-тренінг: деталі

19 листопада тернопільцям та переселенцям розкажуть про отримання гранту на відкриття власної справи. Тут організовують безоплатний бізнес-тренінг від консультантки «КримСОС» Ірини Голяш.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр. У команді кажуть: ця зустріч для тих, хто мріє про власний бізнес і прагне дізнатися про реальні способи отримати підтримку на відкриття власної справи. Також на тренінгу чекають переселенців, які хочуть започаткувати або розвивати власний бізнес.

«Відкрити власну справу сьогодні нелегко — однак воно точно того вартує, адже ресурсів та можливостей отримати підтримку в реалізації своїх навіть найамбітніших цілей дуже багато. Саме проц і можливості говоритимемо на тренінгу 19 листопада. Пояснимо, як розпочати власну справу, та як отримати грант на його розвиток, і які аспекти слід враховувати під час оформлення заявок на грантову підтримку», — діляться у Гончаренко центрі Тернопіль.

Спікерка зустрічі — Ірина Голяш, livelihood consultant ГО «КримСОС» в Тернопільській області.

На тренінгу розкажуть, зокрема:

● які гранти доступні для внутрішньо переміщених осіб;

● як правильно підготувати заявку на отримання гранту;

● як оцінюється бізнес-ідея та на що звертають увагу грантодавці.

Зустріч проведуть у вівторок, 19 листопада, о 12:30 на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Коперника, 16. Участь у тренінгу безоплатна — для цього достатньо зареєструватися за цим посиланням.

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