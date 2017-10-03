Новини Тернополя 

Тернопільські школярі неординарно привітали вчителів

Irena 110 Views 1 коментар

З нагоди дня вчителя 11-класники Тернопільської ЗОШ №28 зняли жартівливий ролик про те, що ладні зробити, аби забезпечити комфорт і радість вчителя.


Учні Тернопільської школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука повеселили свого директора Олександра Остапчука іншим чином:

“Зловживання” службовим становищем (сьогодні – День учителя. А потім буде сніг – і я покатаю їх на снігоході”, — прокоментував Олександр Остапчук.

One thought on “Тернопільські школярі неординарно привітали вчителів

  • Оля
    12:33 | 2 жовтня, 2017 at 12:33
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    Класне відео , учні молодці , Файне місто Тернопіль .

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