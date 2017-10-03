Тернопільські школярі неординарно привітали вчителів

З нагоди дня вчителя 11-класники Тернопільської ЗОШ №28 зняли жартівливий ролик про те, що ладні зробити, аби забезпечити комфорт і радість вчителя.



Учні Тернопільської школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука повеселили свого директора Олександра Остапчука іншим чином:



“Зловживання” службовим становищем (сьогодні – День учителя. А потім буде сніг – і я покатаю їх на снігоході”, — прокоментував Олександр Остапчук.