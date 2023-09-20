Як приєднатися до штурмової бригади «Лють»

Нещодавно бійці бригади Національної поліції «Лють» разом із воїнами ЗСУ звільнили Кліщіївку на Донеччині. Продовжується набір до лав штурмової бригади «Лють». Добровольчий підрозділ був створений на початку 2023 року. Його основні завдання: проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення противника.