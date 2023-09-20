Як приєднатися до штурмової бригади «Лють»
Нещодавно бійці бригади Національної поліції «Лють» разом із воїнами ЗСУ звільнили Кліщіївку на Донеччині. Продовжується набір до лав штурмової бригади «Лють». Добровольчий підрозділ був створений на початку 2023 року. Його основні завдання: проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення противника.
Національна поліція пропонує: достойну зарплату, додаткові виплати залежно від умов служби, безоплатну меддопомогу і санаторно-курортне лікування, можливість здобути освіту у відомчих вишах під час служби безплатно або пільгово; право на отримання житла коштом держави, грошову компенсацію за винайм житла; пільги після отримання статусу учасника бойових дій.