Пишаємося Героями: Андрій Теренда з Тернопільщини захищає Україну
Житель села Кам’янки Підволочиської громади, наш захисник, який уже 28 лютого 2022 року прибув до військової частини «Артилерія», старший лейтенант Андрій Теренда отримав вже велику кількість нагород, починаючи ще від часів антитерористичної операції, – розповідають у громаді. А нещодавно, військовослужбовець, Указом Президента України за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, був відзначений медаллю «За військову службу Україні».
Також Андрія Теренду нагороджено Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Срібний Хрест»;
нагрудним знаком «Почесна відзнака 45 окремої артилерійської бригади»;
медаллю «Захисник Слов’янська»;
Нагрудним знаком «Учасник АТО» та «За участь в антитерористичній операції»;
відзнакою «Батальйон «Збруч».
Щиро радіємо разом з Андрієм та його сімʼєю, вітаємо із заслуженою нагородою!
Найшвидшої перемоги! Віримо ЗСУ і віримо в кожного воїна! Повертайтесь живими, здоровими!
Безмежно дякуємо і пишаємось!