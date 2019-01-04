Як ректору ТНТУ передавали Вифлеємський вогонь

Сьогодні, 4 січня, представники Тернопільського осередку Національної скаутської організації «Пласт» передали в університет Вифлеємський вогонь миру.

Церемонія передачі відбулась у фойє головного навчального корпусу.

За традицією, першим лампадку від символічного вогню з місця народження Ісуса Христа запалив ректор університету Петро Ясній, який висловив подяку пластунам, що уже другий рік поспіль беруть на себе почесну місію доносити вогник миру і добра усім, хто його очікує.

“Сьогодні кожен може взяти до себе цей Вифлеємський вогонь, тому що він несе любов, тепло та опіку та є особливим символом зустрічі Різдва Христового”, – наголосив духовний капелан університету отець Ярослав Шевчук.

Відтак всі охочі мали змогу запалити свічки Вифлеємським вогнем, щоб потім з нього розпочати Святу Вечерю.

Нагадаємо, символіка акції у тому, щоб вогонь з місця, де був народжений Ісус Христос, розповсюдився по всьому світу, щоб від одного вогника загорілось світло у всіх домівках. Цей вогонь можна загасити і знов запалити свічку, і її вогник знову буде Вифлеємським. Головне – знати, що всіх поєднує одне Світло.

Прес-служба ТНТУ ім. І. Пулюя.