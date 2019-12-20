Як школярі з Тернопільського району зустрічали св. Миколая у церкві
Учні Соборненської ЗОШ І-ІІст.ім.В.Гарматія зустрічали Св.Миколая у церкві Пресвятої Трійці села Соборне. Це свято з нетерпінням очікує вся дітвора. Адже в цей день слухняні діточки отримують подаруночки від Святого.
Школярі готувалися до цієї зустрічі: вивчали вірші, пісні.
Щиро дякуємо усім доброчинцям і всім, хто долучився до цього свята для дітей.Організували та провели дійство педагог-організатор школи Оксана Степанівна Волошиин, вчителі – Ожга Ганна Бронеславівна та Петрів Ірина Богданівна.