Як школярі з Тернопільського району зустрічали св. Миколая у церкві

Учні Соборненської ЗОШ І-ІІст.ім.В.Гарматія зустрічали Св.Миколая у церкві Пресвятої Трійці села Соборне. Це свято з нетерпінням очікує вся дітвора. Адже в цей день слухняні діточки отримують подаруночки від Святого.

Школярі готувалися до цієї зустрічі: вивчали вірші, пісні.

Щиро дякуємо усім доброчинцям і всім, хто долучився до цього свята для дітей.Організували та провели дійство педагог-організатор школи Оксана Степанівна Волошиин, вчителі – Ожга Ганна Бронеславівна та Петрів Ірина Богданівна.

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