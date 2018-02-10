Як тернопільські викладачі та студенти розчищали територію студмістечка від снігу (фото)
Жоден снігопад не страшний, коли працює дружна команда викладачів, студентів та працівників ТНЕУ. Сьогодні вранці усі вирішили допомогти працівникам господарської служби розчистити територію студмістечка від снігу. Як це було дивіться на світлинах.
One thought on “Як тернопільські викладачі та студенти розчищали територію студмістечка від снігу (фото)”
Дивно, адже студенти на канікулах, а викладачі у “літній” відпустці…