Як тернопільській спортсмени виступають на XXIV зимових Олімпійських іграх?

6 лютого на Олімпіаді розпочали перші тренування представники лижного двоборства. Українську команду представляє спортсмен з Кременця Дмитро Мазурчук. В першому тренуванні Дмитро «полетів» на 92 м, зайнявши 26 місце, а в другому та третьому – наш спортсмен фінішував на 35 та 37 місцях відповідно. Змагання з лижного двоборства на зимовій Олімпіаді заплановані на середу, 9 лютого.

Дебютантка Олімпіади, ще одна представниця Кременця санкарка Юліанна Туницька, як і її колега по команді Олена Стецьків зі Львова, в понеділок, 7 лютого, проведуть перші змагальні заїзди в одиночних санях серед жінок.

А от санкарі Антон Дукач зі Львова та кременчанин Андрій Мандзій вже завершили свої виступи в одиночних змаганнях із санного спорту серед чоловіків на XXIV зимових Олімпійських іграх. За підсумками трьох заїздів Антон Дукач посів 22 сходинку турнірної таблиці, Андрій Мандзій фінішував 27-м. Як повідомляє НОК України, спортсмени не потрапили до фінального, четвертого заїзду, оскільки не змогли увійти до двадцятки найкращих за сумою перших трьох заїздів.

Після виступу Андрій Мандзій у коментарі Суспільне Спорт пояснив, що причиною такого результату стала відсутність достатньої кількості тренувань. А пропустив він їх через те, що після приїзду до Пекіна отримав позитивний тест на COVID-19. «З першого дня перебування в Китаї в мене був позитивний результат [тесту на коронавірус], і я пропустив чотири тренування, – зізнався Андрій. – У мене всього було одне тренування перед Олімпійськими іграми».

Однак, разом із тим, нашим співвітчизникам вдалося покращити особисті рекорди виступів на головному спортивному форумі чотириріччя. Скажімо, для Андрія Мандзія ця Олімпіада стала третьою в кар’єрі та найкращою за результатом: у Сочі-2014 він посів 31-ше місце, а в Пхьончхані-2018 – 40-ве, а в Пекіні став 27-мим.

У першій гонці Олімпіади-2022 – змішаній естафеті, участь у якій взяли 20 збірних, виступив і тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. У цьому виді збірна України з біатлону готувалася до виступів у складі Юлії Джими, Олени Білосюк (Підгрушної), Артема Прими та Дмитра Підручного. Проте після прибуття у Пекін Білосюк отримала позитивний тест на коронавірус, і тренерському штабу жіночої команди довелося вносити зміни у жіночий етап.

Ось як описує перебіг гонки Суспільне Спорт: «Заміною Білосюк на першому етапі у змішаній естафеті стала Валентина Семеренко. Етап пройшов з трьома колами штрафу. Семеренко під час першої стрільби потрапила під сильний порив вітру, не закривши дві мішені з восьми пострілів та вийшла на передостанній 19-й позиції.

Після кола штрафу на другому вогневому рубежі Семеренко вийшла 20-ю з відставанням у 2:40 хвилини. А перед передачею естафети на другий етап Юлії Джими воно зросло майже до трьох з половиною хвилин.

Юлія Джима почала з того, що підняла Україну одразу на дві позиції. Лідерка збірної України закрила усі п’ять мішеней та піднялася на 18-е місце, скоротивши відставання до трьох хвилин.

На «стійці» Джима відпрацювала з двома додатковими патронами. Але завдяки хибам суперниць змогла піднятися у топ-15, скоротивши відставання до 2:26 хвилини. На передачі естафети українка відіграла ще одну позицію, піднявшись на 14-е місце. Ходом по дистанції Джима показала результат у топ-3, програвши 32 секунди найшвидшій – француженці Жюлії Сімон.

Артем Прима втримався від кола штрафу на першій стрільбі. Але втратив позицію та збільшив відставання від лідерів до 3:15 хвилини. Однак уже на «стійці» повернув втрачене та підняв Україну на 13-е місце, скоротивши відставання майже на хвилину. На передачі естафети Дмитру Підручному Прима програв 18 секунд. Однак випередив представника Естонії, піднявши Україну на 12-у позицію.

Але Підручний не впорався зі стрільбою, заробивши коло штрафу вже на першому вогневому рубежі. Після нього Україна опустилася на 13-е місце і могла боротися лише за потрапляння у топ-12.

У підсумку Україна фінішувала 13-ю. Підручний відстріляв чисто «стійку», але пропустив уперед представника Чехії Міхала Крчмажа. А от олімпійське «золото» у цій гонці здобула Норвегія».

Олімпіада-2022. Пекін: змішана естафета.

1. Норвегія (3+13) 1:06:45.6

2. Франція (3+11) +0.9

3. ОКР (1+13) +1.5

4. Швеція (0+13) +41.0

5. Німеччина (2+18) +1:05.5

6. Білорусь (2+14) +1:14.6

…

13. Україна (4+15) +3:36.1