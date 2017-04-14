Як тернополянам легко можна дізнатися про рахунки за газ?

Буквально минулого тижня у скриньки тернополян почали надходити оновлені квитанції за спожитий природний газ із QR – кодами.

Такі платіжки у Тернополі надрукували вперше. Та у підприємстві продовжують втілювати інноваційні технології для покращення комунікації із споживачами. Відтепер дізнатися про стан нарахувань за спожитий природний газ тернополяни зможуть за допомогою безкоштовного месенджера Viber. Діятиме сервіс на базі мобільного номера, який працює у контактному центрі ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз» від листопада минулого року – 096 104 2 104.

Для того, щоб дізнатися про стан нарахувань, необхідно вказати у повідомленні свою адресу та дані, які цікавлять споживача. До слова, для зручності користувачів передбачено також мобільні номери телефонів двох найпопулярніших операторів: 050 104 2 104 та 096 104 2 104, на які тернополяни можуть телефонувати з 10 по 30 числа кожного місяця з 08.00 до 17.00 години. Як вже зазначалося, Viber працюватиме на одному із них: 096 104 2 104. Наголошуємо, що ці номери призначені лише для того, щоб з’ясувати стан нарахувань абонента та почути роз’яснення фахівців щодо них. Подати показники можна традиційно за такими номерами: 52-46-95, 52-71-99, 52-63-78, 52-27-30, 52-72-19. Та найзручнішим способом для подачі показників і надалі залишається «Особистий кабінет», зареєструватися у якому можуть усі абоненти ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз».

Довідка: Viber – це безкоштовний месенджер, із яким споживач може тримати зв’язок із усім світом через інтернет-підключення (Wi-Fi або мобільний Інтернет за твоїм тарифним планом). Сервіс дозволяє безкоштовно передавати текстові повідомлення та зображення а також телефонувати – саме цими функціями і матимуть можливість скористатися абоненти ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз».