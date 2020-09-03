Як тернополяни відвідали рожеві озера України
Ще на початку літа я натрапила на дивовижне для мене відкриття – рожеві озера в Україні.
Бо, раніше, якщо і чула про них – то серйозно не сприймала
А почалося все з пошуку чудодійних ліків від псоріазу і ще купи всього..
Та тоді я ще не здогадувалася, що до кінця літа побуваю там три рази))
І це щоразу було більше як неймовірне свято для душі
Бо з лікувальною метою туди треба їхати хоч на 3-4 тижні
Погортавши інфу в інтернеті, я була впевнена, що вся ця рожева пляма, що відділяє Кримський півострів від материкової частини – це Лемурійське озеро.. залишки доісторичого Лемурійського моря..
Принаймні, судячи з тієї інформації, яка подається – всі описи лише його
І так я думала, поки ми не почали готуватися до першого виїзду на південь)
Виявилось, що найбільше озеро – це Сиваш, а Лемурійське – це той облагороджений ставок, що утворився внаслідок падіння військового літака в 1969 році, утворивши яму, яка наповнилася водами Сиваша.. Ще знайшла інформацію, що військові викопували той літак, і зачепили джерело(?), яке й наповнило яму рожевою водою..
То виходить, що це все Сиваш?
Я й досі плутаюсь, бо намагаючись розібратися – знаходжу багато суперечливої інформації
Складається враження, що хтось гарно працює над розкручуванням саме Лемурійського озера, не прикладаючи багато зусиль.. просто не розповідаючи про унікальність всього Сиваша
Можливо
Перлина Присивашшя-Іванівська коса(о.Сиваш)допоможете краще розібратися?)
От в чому я вже зараз розібралася, то це в тому, що
саме по собі Сиваш – це не озеро, а система з 11 солоних заток, довжиною 200 км. Серед них і рожеві озера – Лемурійске та Генічеське. В Сиваші міститься приблизно 200 млн тонн солі, а його солоність варіюється від 22% у північній частині до 87% на півдні.
Цікаво, що зі сторони материка ніколи не дме вітер, через це тут не тільки дезінфікуюча вода, а й повітря тут чисте, бо увесь бруд відлітає у сторони Криму та Чорного моря.. Упс
То чому ж там вода вся така красиво рожева
А все тому, що в дуже солоних водах росте мікро-очерет Дуналіелла Соліна, яка виділяє бета-каротин, той самий, що є в моркві;)
Таких озер є ще тільки два в світі – в Південній Америці та Африці.
Краса там неймовірна
А коли м’яка гліцеринова водичка тримає тебе на поверхні – ці відчуття не порівняєш ні з чим
Єдине, що не дозволяє повністю розслабитись – це страшенно солена вода, потрапляння в очі якої – призводить нестерпний біль) Але такі нюанси вирішуються)) Я брала з собою в воду пляшку прісної води, яка, до речі, теж гарно трималася на поверхні)
За останній місяць вода значно впала, і озеро стало мілкішим, тому глибше, як по коліна – зайти складно.
Тому місцеві жителі, помітивши останнім часом наплив туристів)) – два тижні тому викопали маленький басейн, глибиною 1,5 метри, де ми цього разу змогли побулькатись як поплавки