Як тернополяни відвідали рожеві озера України

Бо, раніше, якщо і чула про них – то серйозно не сприймала

Ще на початку літа я натрапила на дивовижне для мене відкриття– рожеві озера в Україні.

А почалося все з пошуку чудодійних ліків від псоріазу і ще купи всього..

Та тоді я ще не здогадувалася, що до кінця літа побуваю там три рази))

І це щоразу було більше як неймовірне свято для душі