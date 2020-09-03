ТНМУ отримав сучасне лабораторне обладнання

Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського як переможець програми Instrumental Access 2019 від неприбуткової організації з Бостона Seeding Labs отримав сучасне лабораторне обладнання.

Місія цієї неприбуткової організації – надання доступу до наукових ресурсів за допомогою благодійних внесків таких великих корпорацій, як Гарвардський Університет, компанії Мерк, GE Healthcare Life Sciences, Новартіс, Такеда, американська урядова організація USAID та інших.

Учасники конкурсу проходили суворий відбір: потрібно було не лише обґрунтувати свою потребу в обладнанні, а й продемонструвати цінність та перспективність наукової діяльності продемонструвати потенційний вплив їхньої діяльності. Крім того, оцінювалися такі фактори, як стабільність навчального закладу і країни в цілому, освітні та наукові досягнення і потужність інфраструктури.

Завдяки перемозі ТНМУ отримав 20-футовий морський контейнер сучасного обладнання, зокрема обладнання для молекулярно-біологічних та фармацевтичних досліджень (23 кубічних метра). Серед отриманого є проточний цитофлюориметр BD Accuri, апаратура для електрофоретичних досліджень Amersham, Hoefer, Fisher Scientific, Invitrogen, хроматографічне обладнання Waters, хроматографічні колонки Sigma, центрифуги Eppendorf та Beckman Instruments, INC, ампліфікатор PCR Machine MultiGene OptiMax, флуоресцентний мікроскоп Olympus. Також отримали систему для очистки води Millipore SAS, міні-вортекси, шейкери, розхідні матеріали, шейкери, витяжну шафу для зберігання реактивів, чотири потужні морозильні камери (до -86°С) Sanyo та Thermo Scientific, потужний автоклав, ліофільну сушку Labconco, роторний випарювач, два потужних СО2 інкубатори для вирощування культур клітин Sanyo, нагрівальні лабораторні платформи.

Це неабияк покращить матеріальну базу, а ще дасть можливість розвивати нові напрямки досліджень. Університет висловлює щиру подяку команді Seeding Labs.