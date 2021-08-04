Як у Тернополі “полюють” на погано припарковані авто

На вулицях міста Тернополя продовжують свою роботу інспектори з паркування управління муніципальної інспекції, які слідкують за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, а також притягують до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування і здійснюють евакуацію транспортних засобів та переміщення їх на штрафний майданчик.

Так, за червень-липень інспекторами винесено майже 2000 адміністративних постанов за порушення ст.122 КУпАП, а 120 транспортних засобів, які суттєво перешкоджали проїзду автомобілей або проходу пішоходів, було евакуйовано та переміщено на штрафмайданчик.

Найбільше порушень Правил паркування інспектори виявляють у центральній частині Тернополя.

Управління муніципальної інспекції вкотре нагадує водіям про необхідність дотримання Правил дорожнього руху в частині зупинки і стоянки транспортних засобів та інформує про подальше вжиття заходів реагування щодо порушників.