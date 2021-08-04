По 16 000 грн. за кожне зрізане дерево заплатить мешканець Тернопільщини

За втручання Чортківської окружної прокуратури місцевий мешканець сплатить майже 380 тис грн шкоди через незаконне зрізання дерев, – про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Рішенням Борщівського районного суду Тернопільської області задоволено позов Чортківської окружної прокуратури про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок протиправного пошкодження та знищення дерев.

Встановлено, що мешканець Чортківського району у 2019 році, не маючи будь-яких дозвільних документів, самовільно пошкодив та знищив 24 дерева на території однієї із сільських рад колишнього Борщівського району. Розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, становить майже 380 тис грн.

Оскільки, порушник вирубував дерева без дозволів, за рішенням суду він повинен сплатити шкоду, заподіяну державі незаконним знищенням насаджень.