Депутат Іван Сороколіт вперто розвиває комунальне підприємство всупереч меру Сергію Надалу

Працівникам комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа» вперше довелося попрацювати в бахілах та шапках. Про це повідомив директор КП, по сумісництву депутат міськради Іван Сороколіт.

– Працювали підрядниками в пологовому будинку! Багатозначна фраза! Від виконання замовлення з побудови телекомунікаційних систем в акушерському відділенні – особливі враження. Хлопці вперше працювали в медичних халатах та бахілах. Поки Сергій Надал не розуміє, що комунальне підприємство – це команда професіоналів, а не кабінет чи комп’ютер, і руками своїх підлеглих пише на мене кляузи в правоохоронні органи, що я корупціонер – ми робимо роботу. І робимо її багато,- написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Іван Сороколіт.

Нагадаємо, що попередньо на електронну скриньку депутата надійшов лист, у якому начальник Управління транспорту ТМР Ігор Мединський звертається до міського голови Сергія Надала з рекомендацією звільнити Івана Сороколіта з посади директора КП «Тернопіль Інтеравіа». Такий крок народний обранець пов’язує із останніми подіями навколо міськради. Адже до цього «Тернопіль Інтеравіа» Мединський називав зразковим підприємством і при будь-якій зручній нагоді хизувався успішним підлеглим – Сороколітом.

Ба більше! Під час публічного звіту про діяльність «Тернопіль Інтеравіа» на сесії Тернопільської міськради Сергій Надал наголосив, цитуємо, «що директору КП можна лише подякувати за чудову роботу!». А колеги-депутати практично одноголосно схвалили роботу директора та навіть відзначили його оплесками.

Та після того, як Іван Сороколіт став ворогом №1 в очах Сергія Віталійовича, останній, за словами депутата, почав чинити тиск на КП у вигляді регулярних перевірок, «притягнутих за вуха» доган і т.д.

З останнього, заступник міського голови Іван Хімейчук навіть направив заяву в поліцію на Сороколіта за ніби то корупційні діяння.

Та попри все вище сказане, комунальне підприємство, за словами його директора, продовжує працювати. Тим паче, що «Тернопіль Інтеравіа» є одним із небагатьох КП міськради, яке не живе за рахунок коштів з казни міста, а, навпаки, її наповнює.