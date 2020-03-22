У Румунії підтвердили першу смерть від коронавірусу

У Румунії в неділю вранці підтвердили першу смерть від коронавірусу: помер 67-річний чоловік, який приїхав з Франції.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Romania TV.

“Зареєстрована перша смерть пацієнта, зараженого новим коронавірусом на румунській території. Це 67-річний пацієнт, у якого підтвердили COVID-19 18.03.2020 в лікарні Філіаші”, – йдеться в офіційній заяві Міністерства охорони здоров’я.

Також наголошується, що у пацієнта було дуже серйозне захворювання, йому діагностували рак.

Чоловік жив у Франції майже 10 років, там же йому діагностували рак легенів в останній стадії. Він попросив доставити його в Румунію і прибув 6 березня в аеропорт Крайова в супроводі французького соціального працівника.

15 березня чоловік відчув себе погано і викликав швидку допомогу, яка доставила його в лікарню Філіаші. Після підтверджених аналізів на коронавірус його перевезли в інфекційне відділення лікарні в Крайові.

За останніми даними в Румунії зафіксовано 367 випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, 16 березня президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про введення з понеділка надзвичайного стану через епідемію коронавірусу.