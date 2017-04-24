Як у Тернополі церковні хори виступали

Міжнародний міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні “Я там, де є благословіння” всьоме відбувся у Тернополі 21-22 квітня. Кілька десятків колективів і виконавців з України, Польщі, Нігерії та Замбії виступали в обласному музично-драматичному театрі, місцевій філармонії, Українському домі “Перемога”. Журі очолював виконавчий директору Національного Заслуженого Академічного українського народного хору України ім. Г. Г. Верьовки Ігор Курилів.

Розпочався фестиваль спільною молитвою за мир в Україні та в усьому світі. Представники тернопільського духовенства різних конфесій благословили організаторів та учасників фестивалю.

З благословення архієпископа Тернопільського, Кременецького і Бучацького Нестора до присутніх у залі обласного драматичного театру звернувся ключар кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина і Єлени прот. Євген Заплетнюк. Отець Євген привітав конкурсантів, організаторів і глядачів зі святом Воскресіння господнього та початком мистецького дійства, наголосивши на тому, що кожен на своєму місці повинен розвивати таланти, які нам дав Господь.

Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що фестиваль духовної пісні став справжньою духовною традицією міста. “Без цього фестивалю духовної пісні вже важко уявити Тернопіль, як і без духовності – український народ”, – сказав очільник міста.

Міжконфесійний захід завершився нагородженням переможців і гала-концертом на сцені обласної філармонії. Володарем гран-прі сьомого міжнародного фестивалю-конкурсу духовної пісні “Я там, де є благословіння” став камерний хор “Бревіс” (керівник Святослав Дунець) з Тернополя.