Як у Тернополі церковні хори виступали
Міжнародний міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні “Я там, де є благословіння” всьоме відбувся у Тернополі 21-22 квітня. Кілька десятків колективів і виконавців з України, Польщі, Нігерії та Замбії виступали в обласному музично-драматичному театрі, місцевій філармонії, Українському домі “Перемога”. Журі очолював виконавчий директору Національного Заслуженого Академічного українського народного хору України ім. Г. Г. Верьовки Ігор Курилів.
Розпочався фестиваль спільною молитвою за мир в Україні та в усьому світі. Представники тернопільського духовенства різних конфесій благословили організаторів та учасників фестивалю.
Міжконфесійний захід завершився нагородженням переможців і гала-концертом на сцені обласної філармонії.
Володарем гран-прі сьомого міжнародного фестивалю-конкурсу духовної пісні “Я там, де є благословіння” став камерний хор “Бревіс” (керівник Святослав Дунець) з Тернополя.