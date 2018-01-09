Як у ТНЕУ колядували лікарі

Сьогодні у Тернопільський національний економічний університет з колядою завітали працівники Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні. Про це у на своїй сторінці у Facebook повідомив ректор університету Андрій Крисоватий.

“Гарні колядники – вісники щасливого року, — зазначив у своєму пості ректор. — Приємно, що сьогодні завітали до Тернопільського національного економічного університету друзі з Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні , яку очолює Шкробот Володимир Васильович. Щирі колядки та віншування додають впевненості, що рік пройде під знаком злагоди, любові, добрих справ, а Божа благодать прийде у кожну родину в мирній та заможній Україні”.