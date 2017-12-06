Як умільці з Тернополя створили ажіотаж у Туреччині

На запрошення посла України у Туреччині Андрія Сибіги представники тернопільської етномайстерні “Коза Дереза” відвідали Анкару, де представляла нашу державу на міжнародному благодійному ярмарку.

“Наші іграшки користувались величезним попитом і були розпродані протягом кількох годин, — повідомили в “Козі Дерезі”. — А за останній ароматизований джинсовий коник мало не виник міжнародний конфлікт – так його сподобали собі одночасно добродії з Канади і Німеччини”, — жартують дівчата.