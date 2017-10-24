Які проекти рішень, винесені на сьогоднішню сесію міської ради, є сумнівними

“Сесія – не щось абстрактне, а дуже конкретна та відповідальна робота депутата по голосуваннях з тих чи інших питань, — переконаний депутат Тернопільської міської ради Іван Сороколіт. — Якщо б і цього разу Сергій Надал разом з ручними звезеними свободівцями, охоронною фірмою та сприяння поліції перешкоджав нам взяти участь в роботі сесії, то висловлюю публічно окремі побажання та пропозиції по загальноміських сесійних питаннях 24 жовтня та по власному виборчому округу №37.

ОБОВ’ЯЗКОВО слід розглянути і прийняти проект рішення Сороколіта, Турського, Навроцького «Про за заборону торфових котелень» та усі проекти рішень що стосуються заборони забудови парків!

По основному порядку денному:

№6. «Про приватизацію об’єктів комунальної власності»:

Продаж комунальної нерухомості з аукціону варто проводити лише після впровадження системи «Прозоро. Продажі».

№41. «Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 26.04.2013р. № 6/31/99 «Про укладання договорів сервітуту»:

Одне з найкорумпованіших рішень міської ради. Саме завдяки йому місто заполонили МАФи/ Його слід взагалі ліквідувати.

№47. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,3644га за адресою вул. Дубовецька,9 обслуговуючому кооперативу «Гудок-Тернопіль»:

Маю ряд уточнюючих питань. А саме: чи вирішена проблема стихійного сміттєзвалища.

№64. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0996га за адресою вул.Збаразька,29а гр.Зайченку А.Ю.»:

Незрозуміло чому, але в проекті рішення зазначено невірний кадастровий номер ділянки. Чомусь фігурує ділянка залізниці площею 16 гектарів.

№71. «Дати дозвіл гр.Маланчук Анастасії Ігорівні (рнокпп _______) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0100га у власність для будівництва та обслуговування індивідуального гаража за адресою вул.Микулинецька»:

По цьому і по ще близько 5-ти питань незрозуміло чому під гаражі відводиться по 100 метрів квадратних. Схоже на «схему».

№75. «Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,10га за адресою пров.Галицький,3 гр.Брику Ю.Р.»:

Зважаючи на проблему підтоплення і відсутності повноцінного водовідведення з вулиці Енергетичної пропонується поки що не передавати дану ділянку у власність.

№101. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,7340га за адресою вул. Бродівська,44 ТОВ «Взуття»:

Прошу припинити блокувати дане питання під надуманими приводами і проголосувати ЗА.

№116. «Про поновлення договорів оренди землі»:

У підготовленому варіанті не приймати. Є цілий ряд зауважень. Допрацювати, сформувати вичерпний перелік, завчасно оприлюднити і з офіційним додатком винести на наступну сесію. Серед можливих автоматично поновлених договорах оренди землі є резонансні та ті, по котрих є звернення громадян НЕ підтримувати.

№135. «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0100га для обслуговування торгового павільйону «Нізон» за адресою вул.Живова,9д гр. Денис Н.В.»:

Ділянка в межах червоних ліній поряд з перехрестям вулиць Живова та Шептицького. Об’єкт нерухомості – колишній МАФ.

№152. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,9252га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою проспект Злуки,2 ОСББ «Злуки 2»:

Слід підтримати. Новоутворене ОСББ в старому 10-під’їздному будинку.

№155. «Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0641га за адресою пров. Галицький гр. Тиркало Н. В.»:

Ділянка поряд з сумнозвісною ділянкою головного поліцейського міста Сергія Гаврилюка. Варто переконатись чи тут немає якихось схем чи афери. Надіюсь, заявниця буде на сесії і зможе дати відповіді депутатам на поставлені запитання.

№172. «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Текстильна (гр.Флисак О.І. та інші) – двом родичам по 100 метрів на 2 гаражі.»:

Дві поряд стоячі ділянки під гараж по 100 метрів квадратних кожна людям з однаковим прізвищем. Схоже на «схему» виведення мінімум двох сотих гектара під майбутнє будівництво не гаражів, а іншого об’єкту. Таке відведення слід проводити через акукціон.

№174, 175, 176. Відведення вільних земельни ділянок на вулиці Чернівецькій. Окрім зеленої зони з деревами там площ вільних немає.

№226. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0030га за адресою вул.Лозовецька гр.Барану П.В.»:

Не підтримувати. Чергова спроба проти волі мешканців вулиць Лозовецька, Шота Руставелі, Фабрична збудувати на асфальтованому майданчику приватні гаражі. На даній ділянці планується спорудити скверик з еко-парковкою. Про це було озвучено на засідання Номінаційного комітету Громадського бюджету.

Це лише окремі питанні до яких є побажання, зауваження чи застереження. До ряду питань є правки, котрі слід внести під час розгляду питань”, — кінець цитати.