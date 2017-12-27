Які студенти в тернопільському медичному університеті стали найкращими. Список

Під час чергового засідання вченої ради ТДМУ, яке відбулося 26 грудня 2017 року, від імені ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професора Михайла Корди проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай вручив подяки найкращим студентам вишу за їхні досягнення в навчанні, науці, спорті, творчості, благодійній діяльності та відданості батьківщині, – повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.. Відзначення тих, хто упродовж календарного року мав значні досягнення у вищезгаданих напрямках чи був активний у громадській і волонтерській діяльності уже котрий рік є традиційним в ТДМУ. Відбір найкращих відбувається на конкурсній основі центром виховної роботи і культурного розвитку. Таким чином адміністрація вишу стимулює молодих людей до розкриття своїх талантів, самореалізації ще під час навчання.

Цього разу подяки отримали студент третього курсу медичного факультету Ілля Мельник, студентка третього курсу медичного факультету Тетяна Стахів, студент п’ятого курсу медичного факультету Ігор Стецюк, студент п’ятого курсу стоматологічного факультету Андрій Андрусик, студентка п’ятого курсу медичного факультету Тетяна Іваніцька, студентка п’ятого курсу медичного факультету Мар’яна Позунь.

Ілля Мельник став найкращим у номінації «За активну громадянську позицію». З 3.07.2014 по 01.01.2016 роки він служив на посаді фельдшера батальйону «Тернопіль». Під час служби отримав «Орден за відвагу в службі», «Медаль за оборону рідної держави», «Медаль за оборону батьківщини». З квітня 2017 року є членом Тернопільського обласного округу «Всеукраїнський союз ветеранів АТО». Після закінчення служби і до сьогодні допомагає побратимам на Сході, організовуючи збір необхідних медикаментів, одягу, засобів особистої гігієни і т.д.

Тетяна Стахів відзначена у номінації «За відмінне навчання». Її середній бал упродовж двох останніх семестрів становить 5,0. Тетяна є призером Всеукраїнської олімпіади з нормальної фізіології – 2 місце, Всеукраїнської олімпіади з гістології та ембріології – 3 місце.

Ігор Стецюк отримав грамоту у номінації «Кращий студент-науковець». Упродовж 2017 року опублікував 4 наукові публікації, в тому числі одну статтю в іноземному виданні та тези у матеріалах трьох конференцій та симпозіумів. Всього він має понад 20 наукових публікацій. Ігор Стецюк був учасником міжнародної конференції у Вроцлаві «VII International Students’ Conference of Young Medical», де представив усну доповідь. Він – співорганізатор Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених в ТДМУ, засновник студентської хірургічної школи в нашому університеті.

Андрій Андрусик визнаний найкращим у номінації «Кращий студент-спортсмен». Нагадаємо, що Андрій є засновником лицарського клубу з історичного середньовічного бою «Золота шпора» у нашому університеті. Він – неодноразовий переможець лицарських турнірів європейського рівня, зокрема «Битва націй», «Срібний Татош».

За свої творчі таланти Тетяна Іваніцька отримала грамоту ТДМУ як найталановитіша студентка університету. З вересня 2017 року Тетяна є керівником Творчого колективу ТДМУ. Також студентка є керівником редакційного колективу студентського журналу «UNITIME», автором двох поетичних збірок – «Carpe diem» (2015), «Паперові крила» (2017), співорганізатором багатьох заходів у 2017 році («Половинки» (лютий), «Історія університету: як це було» (березень), концерт до Шевченківських днів (березень), презентація першого випуску журналу «UNITIME» (березень), концерт до 60-ліття ТДМУ на Театральному майдані (травень)). З моменту її керівництва у Творчому колективі (з вересня по листопад 2017 року включно) спільно з іншими учасниками було організовано 17 заходів: відбір до Творчого колективу, мотиваційний тренінг з Дмитром Миронюком, святковий концерт з нагоди Дня захисника України, «Кіночетвер» – міні-фест короткометражного кіно, гра «Клубу інтелектуальних ігор», літературно-музичний вечір «Темрява», турнір з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», презентація третього випуску журналу «UNITIME», квест з нагоди Дня студента, святковий концерт до Дня студента, тренінг з тайм-менедженту з Олександром Нестором, 4 кінопокази в рамках проекту «Вечорів кіно» та 2 акустичних вечори «Ну що, посидимо?». Окрім того, Тетяна Іваніцька є менеджером проектів Літературного центру імені Агнона в місті Бучачі.

Мар’яна Позунь стала переможцем в номінації «Кращий студент-волонтер». Студентка є організатором комплексу заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, Дню здоров’я, Дню сім’ї, Дню боротьби з тютюнопалінням, Міжнародному дню боротьби з цукровим діабетом, Міжнародному дню боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Вона – один з координаторів збору коштів для подарунків діткам з соціально незахищених верств населення у рамках акції «Миколай про тебе не забуде», збору коштів для придбання обладнання для дитячого офтальмологічного відділення у рамках акції «Серце до серця». Вона також була одним з організаторів і учасників просвітницької акції серед школярів, присвяченої Дню імунітету, лекції щодо збереження стресостійкості з нагоди Дня психологічного здоров’я.