“Якщо відкриють безвіз і всі виїдуть з України, а хтось один залишиться – він стане найщасливішою людиною у світі”
Якщо відкриють безвіз і всі виїдуть з України, а хтось один залишиться – він стане найщасливішою людиною у світі.
Всі передачі на Різдво і панатони на Великдень, перекази вестерн Юніон, пожертви та інші монетарні прояви туги за Батьківщиною йтимуть йому.
Буси з Італії курсуватимуть за однією адресою, а Нова пошта матиме тільки одне віддділеня, по сусідству з його будинком, для зручності.
За 100 євро з особи він прибиратиме на гробах, запалюватиме свічки в поминальні дні, носитиме кутю на святвечір і перед Великоднем мінятиме вінки.
Він сам для себе стане народним депутатом, усі рішення прийматимуться одноголосно і не буде фальшувань із голосування чужими картками.
Він йтиме ввечері з Ради і виключатиме за собою світло.
Буде їздити порожнім тролейбусом, але чемно зупинятиметься на кожній зупинці згідно графіку і оголошуватиме зупинки, а кінцевою буде його дім.
Останній українець на землі зробить селфі і викладе його у Вікіпедію як ілюстрацію до статті “Українці”.
Він один стане носієм культури, мови і сімейних, бляха, традицій.
Він ходитиме спокійною, чистою і красивою Україною.
Але ви цього вже ніколи не побачите.
24.11.2016