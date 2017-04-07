Якщо відкриють безвіз і всі виїдуть з України, а хтось один залишиться – він стане найщасливішою людиною у світі.

Всі передачі на Різдво і панатони на Великдень, перекази вестерн Юніон, пожертви та інші монетарні прояви туги за Батьківщиною йтимуть йому.

Буси з Італії курсуватимуть за однією адресою, а Нова пошта матиме тільки одне віддділеня, по сусідству з його будинком, для зручності.

За 100 євро з особи він прибиратиме на гробах, запалюватиме свічки в поминальні дні, носитиме кутю на святвечір і перед Великоднем мінятиме вінки.

Він сам для себе стане народним депутатом, усі рішення прийматимуться одноголосно і не буде фальшувань із голосування чужими картками.

Він йтиме ввечері з Ради і виключатиме за собою світло.

Буде їздити порожнім тролейбусом, але чемно зупинятиметься на кожній зупинці згідно графіку і оголошуватиме зупинки, а кінцевою буде його дім.

Останній українець на землі зробить селфі і викладе його у Вікіпедію як ілюстрацію до статті “Українці”.

Він один стане носієм культури, мови і сімейних, бляха, традицій.

Він ходитиме спокійною, чистою і красивою Україною.

Але ви цього вже ніколи не побачите.

24.11.2016

Володимир Гевко