Яку справу спільно покривають тернопільські чиновники, правоохоронці та фіскали

На Тернопільщині продовжуються знижуватися обсяги продажу пального при збільшенні кількості транспортних засобів. Про це у мережі Фейсбук пише Володимир Бойко.

Згідно офіційних даних через мережі автозаправних станцій в квітні 2019 року продано 1109,2 т бензину марки А-92 та 742,1 т бензину марки А-95. В порівнянні із квітнем минулого року це 87,3% та 84,6% відповідно. Дизельного палива в квітні цього року продано 2134 т або 81,3% від реалізованого в квітні минулого року.

Відповідно зменшуються відрахування податків до державного бюджету та акцизу до місцевих бюджетів.

Те, що мало бути доходом держави та громад Тернопільської області осідає в кишенях ділків.

Ймовірно, це відбувається на взаємовигідних умовах для чиновників, правоохоронців і фіскалів. Адже в області діє мережа нелегальних АЗС, через які реалізовується пальне в обхід будь-яких дозволів та податків. Але, цього ніхто не хоче бачити, – пише Володимир.

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