Спортсмени Тернопільщини розпочали тренування на санній трасі в Кременці. Зараз вони готуються до юнацького чемпіонату України з санного спорту, розповів директор бази Анатолій Малищик.

За його словами, якщо дозволятимуть погодні умови та карантинні обмеження, його планують провести першого лютого.

Чотирнадцятирічні Максим Панчук та Антон Шевчук цієї зими вперше тренуються на санній трасі в Кременці. Відпрацьовують маневри на санях. Панчук каже, на трасі не тренувалися, бо не було снігу. Від осені готуються до змагань у спортзалі.

Тренерка з санного спорту Світлана Кравчук розповіла, що тренування спортсменів у Кременці повністю залежать від погодних умов, адже на трасі немає морозильної установки:

“Весна, літо, осінь – тренуватися на цій трасі можна. Для початківців – це ідеальний варіант. Але вже, що стосується старших – їм потрібні швидкості. Тобто, цієї швидкості на цій трасі нам не вистачає. Наприклад, для Туницької Юліанни, яка в Сантморіці їхала десь до 130 кілометрів за годину, то тут ми їдемо до 80 кілометрів, і це дуже мало для того, щоб напрацьовувати практику. Дуже хотілося б, щоб траса була зі штучним покриттям, щоб тренування можна було проводити цілий рік. Також хотілося б, щоб тут був свій спортивний зал. Потрібно шукати варіанти, ходити до різних директорів школи, щоб нам цю можливість дали”.

Директор санної траси – член громадської організації “Фізкультурно-спортивне товариство “Колос” Анатолій Малищик каже, санна траса має протяжність один кілометр 157 метрів. За його словами, її не ремонтували близько двадцяти років. Впродовж цього часу працівники комплексу власними силами латають проблемні ділянки. Придатними для спуску є лише 800 метрів.

Санна траса в Кременці – єдина в Україні траса з дерева, розповів Малищик. За його словами, вона на балансі громадської організації “Фізкультурно-спортивне товариство “Колос”. Через те, що траса не є комунальною власністю, гроші з держбюджету на неї не виділяють.

“Вартість капітального ремонту сьогодні попередньо буде вартувати десь приблизно 11-14 мільйонів гривень. Питання буде розглядатися на сесії Кременецької міської громади не раніше березня в зв’язку з децентралізацією влади. В тій ситуації, в якій ми фінансуємося, ми тільки другий рік маємо заробітну плату і комунальні послуги: електроенергія і податки за природні ресурси, оренда за землю. Інших видатків немає. Плюс ще ковід був, база три місяці не фінансувалася мотивуючи тим, що в нас не займаються діти”, – каже Анатолій Малищик.

Чоловік розповів, зараз у Кременці працюють 4 тренери, які готують до змагань близько сотні спортсменів. Якщо трасу не відремонтують, спортсмени тренуватимуться у Львові. Там є 300-метрова траса зі штучним покриттям на базі Національного університету “Львівська політехніка”. Це дві траси в Україні, на яких можуть тренуватися спортсмени.

Зараз троє спортсменів з Кременця – Юліанна Туницька, Андрій Мандзій та Ігор Гой їдуть в Австрійське селище Іглс, повідомив Анатолій Малищик. Там, за його словами, відбудеться восьмий етап Кубка світу з санного спорту. Нагадаємо, 10 січня Юліанна Туницька на молодіжному чемпіонаті Європи в Латвії здобула бронзову нагороду.

Суспільне