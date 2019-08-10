Який тернопільський університет посів перше місце за відсотком правильних відповідей з міжнародного іспиту

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського посів перше місце за відсотком правильних відповідей з міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM). Про це повідомили під час брифінгу, що відбувся 6 серпня за участи заступника міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського та заступниці директора з організації та проведення ліцензійних іспитів Центру тестування при МОЗ України Лесі Войтенко.

На брифінгу були представлені групові результати міжнародного іспиту з основ медицини (International Foundations of Medicine – IFOM), який студенти-медики складали 1-3 липня 2019 року.

Нагадуємо, що цей міжнародний іспит з основ медицини у рамках Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), що перевіряє рівень професійної компетентності із фундаментальних дисциплін, українські студенти-медики третього курсу складали вперше.

Складала тест і перевіряла результати найавторитетніша у світі міжнародна атестаційна агенція – Національна рада медичних екзаменаторів (NMBE, США).

Цьогоріч міжнародний іспит з основ медицини складали понад 12 тисяч студентів-медиків із 21 закладу вищої освіти України.

За оцінками NBME, найкраще склали тест студенти третього курсу спеціальності “Медицина” ТНМУ – 36,32%.

Загальний рейтинг університетів:

Заклад вищої медичної освіти Відсоток правильних відповідей Тернопільський національний медичний університет 36.32 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 34.69 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 32.90 Дніпровська медична академія 32.33 Івано-Франківський національний медичний університет 31.39 Міжнародна академія екології та медицини 31.21 Харківський національний медичний університет 31.05 Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна 30.79 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 30.19 Запорізький державний медичний університет 29.79 Одеський національний медичний університет 29.68 Українська Медицинська Стоматологічна Академія 28.43 Медичний інститут Сумського державного університету 28.22 Донецький національний медичний університет 27.25 Ужгородський національний університет 26.62 Буковинський державний медичний університет 26.34 Луганський державний медичний університет 25.53 Київський медичний університет 25.01 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 24.88 Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 24.12 Львівський медичний інститут 21.29

На пресбрифінгу також зазначили, що середній відсоток правильних відповідей українських студентів 3 курсу, що складали іспит українською, англійською, російською мовами, – 30,24%. Це значно краще, ніж показники моніторингового дослідження, який проходили студенти 4 курсу в рамках міжнародного дослідження якості вищої освіти у березні цього року.

Надалі результати, надані Національною радою медичних екзаменаторів (NBME), аналізуватиме спеціальна комісія у співпраці з представниками NBME з метою оцінки результатів студентів. До уваги також братиметься вплив низки серйозних порушень, зафіксованих під час проведення іспиту.

«Цим іспитом ми фактично розпочали нову еру в медичній освіті в Україні, – зазначив Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров’я України. – Медична освіта буде розвиватися, а стандарти оцінки якості освіти відповідатимуть міжнародному рівню. Це є невід’ємна частина масштабної трансформації системи охорони здоров’я».

Учасники пресбрифінгу також подякували усім студентам, котрі прийшли і склали іспит.

Перше місце у рейтингу ТНМУ вкотре засвідчило високу якість надання освітніх послуг і належну підготовку медичних кадрів у виші.