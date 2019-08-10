Який тернопільський університет посів перше місце за відсотком правильних відповідей з міжнародного іспиту
Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського посів перше місце за відсотком правильних відповідей з міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM). Про це повідомили під час брифінгу, що відбувся 6 серпня за участи заступника міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського та заступниці директора з організації та проведення ліцензійних іспитів Центру тестування при МОЗ України Лесі Войтенко.
На брифінгу були представлені групові результати міжнародного іспиту з основ медицини (International Foundations of Medicine – IFOM), який студенти-медики складали 1-3 липня 2019 року.
Нагадуємо, що цей міжнародний іспит з основ медицини у рамках Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), що перевіряє рівень професійної компетентності із фундаментальних дисциплін, українські студенти-медики третього курсу складали вперше.
Складала тест і перевіряла результати найавторитетніша у світі міжнародна атестаційна агенція – Національна рада медичних екзаменаторів (NMBE, США).
Цьогоріч міжнародний іспит з основ медицини складали понад 12 тисяч студентів-медиків із 21 закладу вищої освіти України.
За оцінками NBME, найкраще склали тест студенти третього курсу спеціальності “Медицина” ТНМУ – 36,32%.
Загальний рейтинг університетів:
|Заклад вищої медичної освіти
|Відсоток правильних відповідей
|Тернопільський національний медичний університет
|36.32
|Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
|34.69
|Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
|32.90
|Дніпровська медична академія
|32.33
|Івано-Франківський національний медичний університет
|31.39
|Міжнародна академія екології та медицини
|31.21
|Харківський національний медичний університет
|31.05
|Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна
|30.79
|Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
|30.19
|Запорізький державний медичний університет
|29.79
|Одеський національний медичний університет
|29.68
|Українська Медицинська Стоматологічна Академія
|28.43
|Медичний інститут Сумського державного університету
|28.22
|Донецький національний медичний університет
|27.25
|Ужгородський національний університет
|26.62
|Буковинський державний медичний університет
|26.34
|Луганський державний медичний університет
|25.53
|Київський медичний університет
|25.01
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|24.88
|Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
|24.12
|Львівський медичний інститут
|21.29
На пресбрифінгу також зазначили, що середній відсоток правильних відповідей українських студентів 3 курсу, що складали іспит українською, англійською, російською мовами, – 30,24%. Це значно краще, ніж показники моніторингового дослідження, який проходили студенти 4 курсу в рамках міжнародного дослідження якості вищої освіти у березні цього року.
Надалі результати, надані Національною радою медичних екзаменаторів (NBME), аналізуватиме спеціальна комісія у співпраці з представниками NBME з метою оцінки результатів студентів. До уваги також братиметься вплив низки серйозних порушень, зафіксованих під час проведення іспиту.
«Цим іспитом ми фактично розпочали нову еру в медичній освіті в Україні, – зазначив Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров’я України. – Медична освіта буде розвиватися, а стандарти оцінки якості освіти відповідатимуть міжнародному рівню. Це є невід’ємна частина масштабної трансформації системи охорони здоров’я».
Учасники пресбрифінгу також подякували усім студентам, котрі прийшли і склали іспит.
Перше місце у рейтингу ТНМУ вкотре засвідчило високу якість надання освітніх послуг і належну підготовку медичних кадрів у виші.