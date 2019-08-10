“Дуб Сонця”, “Королівська криниця”, “Бундук канадський”, – тепер офіційно охоронятимуть на Тернопільщині

За поданням управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації рішенням Тернопільської обласної ради від 4 червня 2019 року № 1398 „Про внесення змін та доповнень до мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Тернопільської області” оголошено 4 території та об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 12,10 гектарів.

1. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Дуб Сонця” площею 0,05 га, розташована на території Мушкатівської сільської ради, с. Мушкатівка, поряд із залізницею. Пам’ятка природи оголошена за поданням громадянина Марват З.Д. з метою охорони та збереження дерева дуба звичайного віком понад 200 років, що має природоохоронну, історико-культурну, еколого-освітню та естетичну цінність.

2. Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення „Королівська криниця” площею 0,02 га, розташована на території

Скала-Подільської селищної ради, у смт Скала-Подільська, по вул. Б.Хмельницького. Пам’ятка природи оголошена за поданням Скала-Подільської селищної ради Борщівського району з метою охорони та збереження джерела питної води, що має еколого-освітню, історико-культурну, господарську та естетичну цінність.

3. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Бундук канадський” площею 0,03 га, розташована на території Заліщицької міської ради, у межах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ,,Заліщицький парк”. Пам’ятка природи оголошена з метою охорони та збереження дерева бундука канадського, що є екзотичним деревом для Західного Поділля і має природоохоронну, еколого-освітню та естетичну цінність.

Ландшафтний заказник місцевого значення „Витік р. Заломаної” площею 12,0 га, розташований на території Староолексинецької сільської ради, у межах широкої заболоченої ділянки з джерелом у межах долини р. Заломаної. Заказник оголошено за поданням національного природного парку „Кременецькі гори” з метою охорони, збереження у природному стані та раціонального використання типових водно-болотних комплексів, місць зростання рідкісних видів рослин.

Природно-заповідний фонд Тернопільської області станом на 01.07.2019 має у своєму складі 643 одиниці територій та об’єктів загальною площею 123,36 га. Питома вага площі природно-заповідного фонду у площі області складає 8,92 %.