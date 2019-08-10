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“Дуб Сонця”, “Королівська криниця”, “Бундук канадський”, – тепер офіційно охоронятимуть на Тернопільщині

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За поданням управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації рішенням Тернопільської обласної ради від 4 червня 2019 року № 1398 „Про внесення змін та доповнень до мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Тернопільської області” оголошено 4 території та об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 12,10 гектарів.

      dubSontsya072019.png â 848.00 KÐ±1. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Дуб Сонця”  площею 0,05 га, розташована на території Мушкатівської сільської ради, с. Мушкатівка, поряд із залізницею. Пам’ятка природи оголошена за поданням громадянина Марват З.Д. з  метою охорони та збереження дерева дуба звичайного віком понад 200 років, що має природоохоронну, історико-культурну, еколого-освітню та естетичну цінність.

     2. Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення „Королівська криниця” площею 0,02 га,  розташована на території
Korol_kryn072019.jpg â 196.40 KÐ±Скала-Подільської селищної ради, у смт Скала-Подільська, по вул. Б.Хмельницького. Пам’ятка природи оголошена за поданням Скала-Подільської селищної ради Борщівського району з метою охорони та збереження джерела питної води, що має еколого-освітню, історико-культурну, господарську та естетичну цінність.

bunduk072019.jpg â 217.73 KÐ±      3. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Бундук канадський”  площею 0,03 га, розташована на території Заліщицької міської ради, у межах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ,,Заліщицький парк”. Пам’ятка природи оголошена з метою охорони та збереження дерева бундука канадського, що є екзотичним деревом для Західного Поділля і має природоохоронну, еколого-освітню та естетичну цінність.

pole072019.jpg â 167.52 KÐ± Ландшафтний заказник місцевого значення „Витік р. Заломаної” площею 12,0 га, розташований на території Староолексинецької сільської ради, у межах широкої заболоченої ділянки з джерелом у межах долини р. Заломаної. Заказник оголошено за поданням національного природного парку  „Кременецькі гори” з метою охорони, збереження у природному стані та раціонального використання типових водно-болотних комплексів, місць зростання рідкісних видів рослин.rikaZalamana072019.jpg â 237.68 KÐ±

Природно-заповідний фонд Тернопільської області станом на 01.07.2019 має у своєму складі 643 одиниці територій та об’єктів загальною площею 123,36 га. Питома вага площі природно-заповідного фонду у площі області складає 8,92 %.

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