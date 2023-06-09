Є ризик лише для керівника, – влада розповіла, що буде з перинатальним центром «Мати і дитина»

Що буде у разі об’єднання Тернопільського обласного перинатального центру “Мати і дитина” та обласної лікарні – розповіла під час брифінгу директорка обласного департаменту охорони Ольга Ярмоленко.

За її словами, перинатальний центр “Мати і дитина” продовжить працювати у звичному режимі в тому самому приміщенні після об’єднання з обласною дитячою лікарнею. Також, жодного працівника з цієї медустанови не звільнять.

“Заклад зберігає свою функцію. Змінюється юридична форма. Два заклади об’єднуються в один. Є ризик лише для керівника тої чи іншої установи. Але на конкурсній основі ці керівники чи інші претенденти можуть очолити об’єднаний заклад. Щодо перинатального центру, то в облраді 3 квітня було доручено розглянути можливість існування закладів в спроможній мережі. За поданням облради від 5 квітня, запропонували приєднати або об’єднати два заклади: перинатальний центр “Мати і дитина” до обласної дитячої лікарні. Юридична форма ще не визначена. Зміни покращать неонатальну послугу, надання меддопомоги недоношеним дітям. Тому що в обласній дитячій лікарні є спецвідділення, є медперсонал, який роками вже це робить. У перинатальному будуть народжувати, а етапи виходжування, зокрема, недоношених дітей, буде в обласній лікарні. До 1 травня повинні були надати пропозиції у Міністерство охорони здоров’я дані. Це зробили і Міністерство їх розглядає два місяці, тоді повертається назад затверджений варіант і аж потім власники приймають рішення. В даному випадку обласна рада прийматиме рішення на сесії і оберуть юридичну форму. Щодо будівлі, то нема жодних проблем. Є наше звернення в міськраду про те, що якщо заклад буде створений, в статуті буде прописано, що він є правонаступником і буде користуватися тим же договором до 2036 року. Завтра сесія міськради і це питання винесуть розгляд”.