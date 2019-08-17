Єдина в Україні капличка Великомучеників Маковеїв знаходиться на Тернопільщині

Нині свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього або Маковія (Перший Спас, Медовий Спас) і перший день Успенського посту, який триватиме до 27 серпня.

Наші предки вірили, що саме на Маковія відбувалася перша зустріч осені. Цього дня святять воду, квіти й мак для «відвертання хвороб».

Назва – Маковія пішла від імені семи мучеників Старого Завіту Маковеїв. Мученики Маковеї покровителі військових, пасічників, лікарів, а також рік, джерел, полів і врожаю. До них зверталися за допомогою під час епідемій страшних хвороб. Вважається, що цього дня після молитви у храмах відпускаються усі жіночі гріхи.

На Тернопільщині в с. Лози Збаразького району є єдина в Україні капличка Великомучеників Маковеїв (кін. 19 ст.), правда вона не така велична як в Женеві, але по-своєму оригінальна. Так, що, шановні жінки, у кого є великі гріхи її обв’язково треба відвідати.

Тож святом Вас! І нехай Ваше життя стане смачно-медовим і здійсняться усі солодкі мрії!

Автор: Віктор Уніят