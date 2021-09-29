До уваги тернополян. Як дізнатися, чи потрібно платити за препарати, що призначає лікар
Нещодавно на Житомирщині правоохоронці викрили корупційну схему, пов’язану з коштовними препаратами для лікування онкологічних захворювань. Лікарі списували ці препарати, які держава виділяла на кожного пацієнта, та перепродавали їх в аптеки. Так що пацієнту доводилося купувати ліки, які б вони мали отримати абсолютно безкоштовно.
Як можна убезпечити себе від схожих ситуацій?
Державне підприємство “Медичні закупівлі України” розробило низку інструментів, які допоможуть перевірити наявність ліків, закуплених коштом бюджету, у закладі охорони здоров’я:
- Телеграм чат-бот ДП «Медзакупівлі України», де можна дізнатися:
- інформацію про закуплені ліки та медвироби ДП МЗУ;
- графік очікуваних поставок закуплених ДП МЗУ ліків в Україну;
- залишки ліків та медвиробів у лікарнях.
- Аналітична система про закупівлі ДП МЗУ з інформацією про:
- кількість ліків та медвиробів, що закуповуються ДП МЗУ за централізованими програмами МОЗ, та суми договорів;
- залишки ліків та медвиробів, закуплених ДП МЗУ, у лікарнях регіонів тощо.