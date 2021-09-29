15:00 | 29.09.2021
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Новини Тернополя 

До уваги тернополян. Як дізнатися, чи потрібно платити за препарати, що призначає лікар

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Нещодавно на Житомирщині правоохоронці викрили корупційну схему, пов’язану з коштовними препаратами для лікування онкологічних захворювань. Лікарі списували ці препарати, які держава виділяла на кожного пацієнта, та перепродавали їх в аптеки. Так що пацієнту доводилося купувати ліки, які б вони мали отримати абсолютно безкоштовно.

Як можна убезпечити себе від схожих ситуацій?

Державне підприємство “Медичні закупівлі України” розробило низку інструментів, які допоможуть перевірити наявність ліків, закуплених коштом бюджету, у закладі охорони здоров’я:

  • Телеграм чат-бот ДП «Медзакупівлі України», де можна дізнатися: 
    • інформацію про закуплені ліки та медвироби ДП МЗУ;
    • графік очікуваних поставок закуплених ДП МЗУ ліків в Україну;
    • залишки ліків та медвиробів у лікарнях.
  • Аналітична система про закупівлі ДП МЗУ з інформацією про: 
    • кількість ліків та медвиробів, що закуповуються ДП МЗУ за централізованими програмами МОЗ, та суми договорів;
    • залишки ліків та медвиробів, закуплених ДП МЗУ, у лікарнях регіонів тощо.

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