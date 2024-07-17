Ще менше світла – зміни в графіку відключень 17 липня у Тернопільській області
⚠️ Увага! Зміни в застосуванні погодинних вимкнень. З 11:00 до 17:00 буде застосовано 4 черги відключень одночасно.
💡 У середу, 17 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️ 00:00-01:00 2 черга
➡️ 00:00-02:00 1 черга
➡️ 01:00-04:00 6 черга
➡️ 02:00-05:00 5 черга
➡️ 04:00-07:00 4 черга
➡️ 05:00-09:00 3 черга
➡️ 06:00-10:00 2 черга
➡️ 07:00-12:00 1 черга
➡️ 09:00-14:00 6 черга
➡️ 10:00-15:00 5 черга
➡️ 11:00-16:00 4 черга
➡️ 12:00-17:00 3 черга
➡️ 14:00-18:00 2 черга
➡️ 15:00-19:00 1 черга
➡️ 16:00-20:00 6 черга
➡️ 17:00-21:00 5 черга
➡️ 18:00-22:00 4 черга
➡️ 19:00-23:00 3 черга
➡️ 20:00-24:00 2 черга
➡️ 21:00-24:00 1 черга
➡️ 23:00-24:00 6 черга
👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:
https://www.toe.com.ua/news/71
🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!