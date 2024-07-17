12:24 | 17.07.2024
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Ще менше світла – зміни в графіку відключень 17 липня у Тернопільській області

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⚠️ Увага! Зміни в застосуванні погодинних вимкнень. З 11:00 до 17:00 буде застосовано 4 черги відключень одночасно.

💡 У середу, 17 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00  2 черга

➡️ 00:00-02:00  1 черга

➡️ 01:00-04:00  6 черга

➡️ 02:00-05:00  5 черга

➡️ 04:00-07:00  4 черга

➡️ 05:00-09:00  3 черга

➡️ 06:00-10:00  2 черга

➡️ 07:00-12:00  1 черга

➡️ 09:00-14:00  6 черга

➡️ 10:00-15:00  5 черга

➡️ 11:00-16:00  4 черга

➡️ 12:00-17:00  3 черга

➡️ 14:00-18:00  2 черга

➡️ 15:00-19:00  1 черга

➡️ 16:00-20:00  6 черга

➡️ 17:00-21:00  5 черга

➡️ 18:00-22:00  4 черга

➡️ 19:00-23:00  3 черга

➡️ 20:00-24:00  2 черга

➡️ 21:00-24:00  1 черга

➡️ 23:00-24:00  6 черга

  

👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

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