З першого липня 2021 року власники паїв матимуть право продати свою землю

Ця дата є фактично стартом земельної реформи.

Як наголосив директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів, у перші три роки реформи купувати землю зможуть лише фізичні особи й не більше 100 гектарів в одні руки. Натомість іноземці, до проведення всеукраїнського референдуму, не будуть допущенні до ринку землі.

«Ціна на земельну ділянку буде залежати від попиту і пропозиції Хочу зазначити, що в Тернопільській області нормативно-грошова оцінка 1 га землі становить не менше граничної ціни – 29 тис. грн. Згідно з встановленими обмеженнями парламенту, до 1 січня 2030 року ціна не може бути нижчою», – каже Володимир Стахів.

Однак, щоб ринок землі запрацював, необхідно ухвалити ще ряд законопроєктів та постанов. Критично важливим є законопроєкт № 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». Він передбачає реформування системи державних органів з управління земельними ресурсами, децентралізацію, розширення повноважень громад і виключає дублювання процедур перевірки документації із землеустрою. Крім того, законопроєкт № 2194 містить зрозумілий механізм реалізації переважного права орендаря на укладення договору оренди на новий строк і викуп земельної ділянки на умовах, оголошених землевласником для продажу.

За цей час землевласники, люди, які отримали ділянки у спадок, мають змогу перевірить наявність усіх необхідних документів.

«Документи люди мають, але деякі відомості можуть бути не внесені у Державний земельний кадастр. Наприклад коли спадкоємець не визначився зі своїми правами. Тому громадянам потрібно звернути на це увагу, для застереження їхніх права на землю», – повідомляє заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Валентина Бліщ.

Перевірити усі відомості про земельну ділянку можна на сайті «Публічна кадастрова карта».

Однак, як наголосив Володимир Стахів, ніхто нікого не заставлятиме продавати земельні ділянки, свої паї. Це право кожної людини.

«Земля – це своєрідний депозит в банку, який приносить свій відсоток. Зараз є конкуренція серед орендарів. Землевласники можуть здавати свої ділянки в оренду за вигідну плату. Тому ніхто нікого не заставляє продавати свої паї», – додав Володимир Стахів.