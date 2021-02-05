На вихідні оголошується “червоний рівень” системи оповіщення на території Тернопільської громади

За інформацією Українського гідрометцентру про погіршення погодних умов починаючи з 07.02.2021р., внаслідок впливу активних циклонів, спричинених опадами у вигляді дощу та снігу, пониженням температурного режиму оголошуємо “червоний рівень” системи оповіщення на території громади.

При таких суттєвих перепадах температури зовнішнього повітря можливе виникнення ожеледиці.

Тому підрядні організації, які здійснюють утримання шляхово-мостового господарства, зобов’язано організувати оперативні превентивні заходи із своєчасного очищення та посипання проїзної частини вулиць і тротуарів та забезпечити наявність необхідної кількості механізованої техніки та людських ресурсів.

Наполегливо рекомендуємо водіям максимально уникати курсування автомобілем, утриматись від стоянки автотранспортного засобу на проїзній частині вулиць, не паркувати автомашини на прибудинкових територіях та в недозволених місцях і бути готовими для оперативного його переміщення, щоб на заважати процесу очищення вулично-дорожньої мережі від снігу.

Суб’єктам підприємницької діяльності організувати належне систематичне утримання прилеглої території до об’єктів господарювання (очищення, посипання).

Також, звертаємо увагу громадянам, про утримання від пересування територією міста без особливої потреби, попередньо спланувавши свої дії та бути більш обережними при необхідності виходу на вулицю.