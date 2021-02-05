На Тернопільщині в жіночій колонії виявили порушення прав ув’язнених

Кременецькою місцевою прокуратурою перевірено додержання адміністрацією ДУ «Збаразька ВК (№ 63)», що знаходиться у селі Добриводи колишнього Збаразького району, вимог законодавства щодо створення належних та безпечних умов для відбування засудженими кримінального покарання у виді позбавлення волі.

Так, під час проведення комплексної перевірки із залученням спеціалістів контролюючих органів встановлено, що адміністрацією ДУ «Збаразька ВК (№ 63) допущено низку порушень норм про охорону праці, природоохоронного й протипожежного законодавства (відсутня система автоматичної пожежної сигналізації, не проводяться перевірки пристроїв блискавкозахисту).

Як повідомили «Номер один» у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, недодержання вищевказаних норм негативно впливає на умови утримання засуджених у виправній колонії, призводить до порушення їх прав на належне матеріально-побутове забезпечення та безпеку.

За документами реагування місцевої прокуратури, до дисциплінарної відповідальності притягнуто три службові особи виправної колонії.



