З яким лицем С. Надал проситиме грошей в тернопільських нардепів?

З наближених до «Погляду» джерел, стало відомо, що в ці хвилини (з 13:00 год.) голова Тернопільської ОДА Степан Барна збирає у своєму кабінеті всіх народних депутатів Тернопільщини. Це традиційна зустріч перед прийняттям бюджету прийдешнього року для визначення стратегічних об’єктів Тернопільщини, гроші на які очікують від держави.

На кінець розмови запрошений і Тернопільський міський голова. Цікаво, з яким лицем Сергій Надал звертатиметься за підтримкою до народних депутатів, коли досі вдавав, що не бачить заслуг парламентарів з Тернопільщини, приміром, в ремонті дамби. Адже минулого року перші 5 мільйонів грн. на це було виділено за сприяння народного депутата Р. Заставного. У цьому році виділено 10 млн. грн. Міський голова про це мовчить. То хто буде допомагати такій міській раді, яка поводиться не дипломатично, не цивілізовано?