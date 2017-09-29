Вчора у Тернополі відбулася одна дуже гарна подія

Вчора в нашому місті Тернополі відбулася одна дуже гарна подія. Ми урочисто відкрили поновлену, відремонтовану міську бібліотеку №7 для дорослих на вулиці Карпенка, 14, яка тепер матиме назву “УрбанБібліотека.”

Колись, в юності, я починала трудову діяльність в цій бібліотеці. Але, це вже зовсім інша сьогодні бібліотека. Довго була закрита, поцвілі стіни, обвалена штукатурка і щось таке вже позаду. Тепер це сучасна і навіть можна сказати модна бібліотека. З часом при ній буде Бібліотечний дворик з читаннями і посиденьками за дозвіллям. А тим часом в середині найсучасніші стелажі для книг, для журналів.

Нові вікна, нові столики, багато зелені в вазонах. Відремонтували за кошти міської ради спільно з меценатами. Кошти ефективно освоєні завдяки, ну що там казати, нашому новому директору Тернопільської міської ЦБС Світлані Козелко. Це був повністю її дизайнерський проект. Навіть санвузол такий там гарний як в театрі. Хочу побажати колегам, що там вже працюють, нових класних читачів і добрих старих, які має ця бібліотека.

Надія Качуровська