За 4 дні — 150 кілометрів: паломники з Хмельниччини вирушили до Зарваниці

9 липня у Катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (м. Хмельницький) відбулася Божественна Літургія, після якої, отримавши благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка), паломники прощі Хмельницький-Зарваниця вирушили у дорогу.

Відправною точкою ходи стала околиця обласного центру в напрямку на село Малиничі, і вже звідси в дорогу рушило близько 150 вірян, серед яких священики Хмельницького деканату, Кам’янець-Подільської єпархії УГКЦ. Впродовж п’яти днів прощі до ходи долучатимуться інші паломники. Також 7 священиків та близько 50 вірних вирушили на прощу до Зарваниці з Кам’янця-Подільського. За 4 дні буде подолано 150 кілометрів.

У дорозі прочани моляться за мир і добру долю для України.