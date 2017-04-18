За декілька місяців стане відома доля бібліотеки-довгобуду

Питання добудови Тернопільської обласної державної бібліотеки, будівництво якої розпочалося ще у 80-их роках ХХ ст., може вирішитися протягом кількох місяців.

Будівництво бібліотеки, що на Площі Героїв Євромайдану, розпочали ще у 1989 році. Нині вона збудована приблизно на 80%. Цього року завдяки зусиллям Тернопільської облдержадміністрації та безпосередньо її очільника Степана Барни вдалося завершити переважну більшість довгобудів області, довкола яких роботи велися десятки років. Серед таких – басейн у Козівській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, будівництво якого тривало близько 30 років, та загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у с. Соколів Теребовлянського району, будівництво якої було розпочате ще у 1991 році. Загалом на Тернопільщині було близько 200 довгобудів.

«Ми неодноразово обговорювали й питання добудови обласної бібліотеки. Наразі вона перебуває на балансі Кабінету міністрів України. Щоб взяти її на баланс області, нам потрібно виготовити право власності на землю, проте акт права власності зможемо отримати тоді, коли будуть завершені кримінальні провадження по відчуженні землі навколо обласної бібліотеки. Ні для кого не таємниця, що близько 30 сотих землі в обласної бібліотеки наглим чином було вкрадено. Тому нині ми шукаємо бачення стратегічного розвитку самої бібліотеки», – зауважив Степан Барна.

Водночас він наголосив, що, аби завершити будівництво бібліотеки, обласна адміністрація розглядає варіант співпраці з Тернопільською міською радою.

«Будівля обласної бібліотеки надто велика, а тому використовувати приміщення лише для потреб бібліотеки – неефективно. Там можна буде розмістити школу мистецтв, музичну школу та інші установи, які сьогодні перебувають на балансі обласної ради. Таким чином, ми зможемо оптимізувати ефективність використання цих приміщень. Гадаю, вирішення даного питання й вироблення спільної позиції щодо добудови обласної бібліотеки займе ще близько кількох місяців», – зазначив очільник області.