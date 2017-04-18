Гранати, набої, гвинтівка: у тернополянина знайшли арсенал зброї

Близько двохсот набоїв, гвинтівку ТОЗ-8, дві гранати Ф-1 та одну гранту РГД-5 – усе це правоохоронці разом з працівниками служби безпеки України та прокуратури вилучили у сорокап’ятирічного тернополянина.

Весь цей арсенал чоловік зберігав в квартирі, а саме в рюкзаку, схованому у шафі.

Зброю та набої правоохоронці вилучили під час обшуку квартири тернополянина. Він заявив, що усе це знайшов. Згідно із попередніми даними, власник арсеналу мав намір продати небезпечні предмети жителям обласного центру.Прокуратура області відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Тривають слідчо-оперативні дії. Тернополянина затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного засобу та оголошення підозри. Зброю та набої правоохоронці направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.