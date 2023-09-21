За грати сяде чоловік, що хотів знайомого «відмазати» від армії

До 2 років позбавлення волі засуджено тернополянина за вплив на прийняття рішення про непридатність до військової служби

За публічного обвинувачення прокурора Тернопільської окружної прокуратури вироком Тернопільського міськрайонного суду до 2 років позбавлення волі засуджено тернополянина, який отримав 1000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Прокурор довів у суді, що житель обласного центру одержав від знайомого вищевказану суму, щоб вплинути на рішення службовців одного з районних військкоматів для отримання особою військово-облікового документа із відміткою про непридатність до проходження служби у Збройних Силах України.

Вирок суду ще не набрав законної сили.