У Тернополі завтра повністю перекриють рух транспорту на двох центральних вулицях

З метою виконання робіт реконструкції інженерних мереж, на вул. Михайла Грушевського, з 14:00 год 22 вересня до 08:00 год 24 вересня буде повністю перекрито рух транспорту на вул. Листопадовій та вул. Михайла Грушевського.

Підрядна організація буде проводити роботи з влаштування водопровідно-каналізаційних мереж на примиканні вулиць Листопадова – Михайла Грушевського. Про це повідомили у ТМР.

Громадський транспорт прилеглими вулицями курсуватиме без змін і відповідно до встановлених розкладів руху.

На період виконання робіт будуть встановлені дорожні знаки.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.