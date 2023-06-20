За крадіжку велосипеда тернополянин може сісти на 7 років

Чимало громадян, особливо тих, хто мешкає у багатоповерхівках, залишають своє майно на сходовій клітці, щоб не нести його в помешкання, нерідко обертається втратою майна.

Залишені без нагляду дитячі візочки, санки, велосипеди, немов магніт, притягують крадіїв. Навіть якщо вам здається, що кодовий замок чи наявність домофона на вхідних дверях під’їзду надійно захищають ваше майно – ви помиляєтесь.

Крадієві нічого не вартує підібрати комбінацію цифр коду чи видати себе за сантехніка, щоб безперешкодно пройти в під’їзд. Зловмисник отримує вільний доступ до покинутих без нагляду речей мешканців.

Від рук крадія потерпів й 37-річний тернополянин. Потерпілий повідомив, що з сходової клітки багатоповерхівки невідома особа викрала його велосипед. Завдані збитки він оцінив в 9000 гривень.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець 1991 року народження.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до мешканців краю, пам’ятати про заходи безпеки. Не забувайте, що залишені ті чи інші речі в легкодоступних місцях легка нажива для зловмисників.

У разі якщо ви стали жертвою крадіїв не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».