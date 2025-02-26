За одну лише нічну зміну тернопільські патрульні виявили чотири п’яних водіїв

За одну лише нічну зміну патрульні виявили 4 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння.

На зупинених керманичів ми склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Відповідальність за такі дії:

штраф у розмірі 17 000 грн;

позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік.

Рішення по справі прийматиме суд

Нагадуємо: керуючи в стані сп’яніння, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, але й інших учасників дорожнього руху.

Керуйте відповідально, адже безпека — це вибір, який ми робимо щодня!