16:58 | 26.02.2025
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Новини Тернополя 

За одну лише нічну зміну тернопільські патрульні виявили чотири п’яних водіїв

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За одну лише нічну зміну патрульні виявили 4 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння.

На зупинених керманичів ми склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Відповідальність за такі дії:
🔸 штраф у розмірі 17 000 грн;
🔸 позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік.
Рішення по справі прийматиме суд ⚖️
🚨 Нагадуємо: керуючи в стані сп’яніння, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, але й інших учасників дорожнього руху.
Керуйте відповідально, адже безпека — це вибір, який ми робимо щодня!
 

 

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