За одну ніч в Тернополі затримали чотири водія на підпитку

За одну лише нічну зміну патрульні склали 4 адміністративні матеріали на водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння

Одного з таких керманичів патрульні зупинили на вулиці Князя Острозького. Водій автомобіля ВАЗ порушив ПДР та під час спілкування, поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1,36 проміле в крові водія.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.

Вкотре наголошуємо: алкоголь та кермо несумісні❗️