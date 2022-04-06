Забруднення води у Кременецькому районі локалізовано. Проблема з водою лише в одному населеному пункті

Про це повідомляє голова ОДА Володимир Труш.

Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб.

Обласний лабораторний центр проводить забір води та грунту кілька разів на день.

У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилась. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму, – каже очільник області.

Керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз’яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та грунтом.

До села вже підвезли питну воду.

Ми сподіваємось, що вже завтра заміри у селі Сапанів покажуть нормальні показники. Наразі ж наполегливо рекомендуємо дотримуватися вказівок Ради оборони області.