Викрили під час закупки: мешканець Тернополя організував бізнес із продажу вогнепальної зброї

На Дніпропетровщині викрито чоловіка, який через Інтернет продавав по всій країні зброю. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури викрито громадянина, який налагодив канал збуту вогнепальної зброї через мережу Інтернет (ч.1 ст.263 КК України).

За даними слідства, мешканець Тернополя організував бізнес із продажу вогнепальної зброї через спеціалізовані Інтернет-ресурси та протягом 2021 року реалізовував товар клієнтам з усіх регіонів України. Під час оперативної закупівлі його викрили правоохоронні органи Дніпропетровської області.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено автомат Калашникова, два пістолети Макарова та три револьвери.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Нікопольського райуправління поліції ГУНП у Дніпропетровській області.