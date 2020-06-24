Закрите кафе та люди зі зброєю. У Тернополі конфлікт через приміщення у центрі міста

Сьогодні, 24 червня зранку на вулиці Валовій, у центральній частині міста тернополяни побачили кілька десятків правоохоронців зі зброєю.

За словами очевидців, підприємець, що орендує приміщення у центральній частині міста та має кафе “Скаварідка” не може потрапили всередину.

З власних джерел Тернополянам стало відомо, що з 9 червня у цьому приміщенні змінився власник і він поставив охорону, щоб розібратися хто орендує придбане ним приміщення. Нові власники викупили приміщення в банку як заставне майно і вважають, що договір оренди незаконний, тому орендар зранку не може потрапити у своє кафе.

Відтак, орендар “Скаварідки” викликав поліцію, дві сторони поки що дають пояснення, кафе “Скаварідка” закрите.

Як повідомили Терміново в прес-службі ГУ Нацполіції в Тернопільській області, на лінію “102” сьогодні вранці надійшло повідомлення, що виникло непорозуміння між власником та орендарем приміщення, де зараз працює кафе.

“Зателофонувала працівниця кав’ярні, повідомила про невідомих, які перешкоджають роботі. Але вона не знала, що у приміщення уже нові власники. Там чисто господарське питання з приводу оренди. Люди порозумілися”, – повідомили в прес-службі.

В поліції пояснили, що правоохоронці приїхали на виклик із автоматом, оскільки зараз поліцейські переведені на посилений варіант несення служби. Тому у випадку, якщо можливі хуліганські дії або силове протистояння, виїзд зараз – із автоматами.

В поліції також повідомили, що в центрі Тернополя через посилений варіант служби цілодобово чергує рота поліції особливого призначення із автоматами.