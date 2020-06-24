У Монастириському районі вода виходить з берегів (відео)
У Монастириському районі за ніч сильно піднялася вода у Дністрі. Фото та відео у мережу Фейсбук викладають мешканці району.
Дністер за ніч піднявся на 50 см, вода по дорозі, негода тільки починає бушувати, – так коментує свої відео Михайло Дячек.
Нагадаємо, у Тернопільській області оголошено штормове попередження, повідомляється про значне випадання дощів, що передбачає підняття рівнів води в річці Дністер та лівих притоках, а саме в річках Золота Липа, Серет, відтак є загрози підтоплень, виходу води на заплаву. По річці Дністер підняття рівня води буде контрольованим, небезпечного гідрометеорологічного явища не передбачається. Небезпека залишається для таких районів: Бучацького, Монастириського, Бережанського, Заліщицького.
У випадку загрози підтоплення або раптового затоплення під час паводка необхідно:
- постійно дізнавайтесь інформацію зі ЗМІ про ситуацію, яка склалась;
- зберігайте спокій, уникайте паніки;
- заберіть заздалегідь підготовлені документи, цінності та гроші, ліки, продукти на три доби, засоби гігієни, теплі й інші необхідні речі.
- надайте допомогу дітям, інвалідам і людям похилого віку. Вони підлягають евакуації першочергово;
- перед виходом з будинку виключіть електро- і газопостачання, погасіть вогонь у печах, по можливості підніміть меблі та речі з підлоги. Закрийте вікна й двері будинку, якщо є час – закрийте вікна та двері дошками (щитами);
- заздалегідь відправте (переведіть) живність у безпечні місця;
- за можливості негайно покиньте зону підтоплення, у випадку, якщо ви не встигли цього зробити, підніміться на верхні поверхи або горище;
- до прибуття допомоги залишайтеся на верхніх поверхах, горищах, сигналізуйте рятувальникам, щоб вони змогли швидко вас знайти. Перевірте, чи немає поблизу потерпілих, за можливості допоможіть їм;
- перебуваючи в машині, уникайте їхати затопленою дорогою. Якщо ви потрапили в зону підтоплення, а машина зламалася, покиньте її та викличте допомогу;
- якщо ви потрапили у воду, скиньте із себе важкий одяг і взуття, скористайтеся будь-якими плаваючими поблизу предметами, які можна використати до прибуття допомоги.