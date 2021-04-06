17:30 | 6.04.2021
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«Закриті» теж мають права: Активісти виявили порушення в закритих установах Тернопільської області

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Ми їх не бачимо щодня. Люди, які потрапляють у закриті установи (інтернати, психіатричні заклади, в’язниці…), теж мають права. А під час поширення COVID-19 питання забезпечення їхнього захисту та медичної допомоги потребує особливої уваги.

«Закриті» теж мають права: Активісти виявили порушення в закритих установах Тернопільської областіУ рамках співпраці громадської організації “Центр громадського моніторингу та аналітики” і представництва Уповноваженого ВР України з прав людини у Тернопільській області реалізовується проєкт «Моніторинг дотримання прав людини в умовах карантинних заходів із запобігання та поширення COVID-19 у закритих установах Тернопільської області».

З початку 2021 року вже проведено 5 візитів (станом на 6 квітня) у закриті установи Тернопілля. А саме: Лановецький районний суд, Відділення поліції №3 міста Теребовлі, Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр, Почаївський психоневрологічний будинок-інтернат та Бережанський психоневрологічний інтернат.

Зокрема, можна виділити такі правопорушення:

«Закриті» теж мають права: Активісти виявили порушення в закритих установах Тернопільської області

  1. Недотримання в повній мірі протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Не проводиться температурний скринінг працівників і відвідувачів та фіксування його результатів у відповідному журналі.
  2. Відсутність контролю за організацією харчування. Під час моніторингу на кухні у холодильнику виявлено зберігання продуктів із протермінованим терміном використання. Не відбираються добові проби їжі, відсутнє перспективне меню. На замороженій м’ясній продукції та курячих яйцях відсутнє маркування.
  3. Серед медикаментів виявлені препарати, терміни придатності яких закінчилися і їх використання створює потенційну небезпеку для здоров’я (зазначені ліки в ході моніторингового візиту вилучені з обігу).
  4. Порушуються права на приватність в туалетних кімнатах, в яких унітази не обладнані окремими кабінками.

«Закриті» теж мають права: Активісти виявили порушення в закритих установах Тернопільської області

  1. Відсутні скриньки для листування, письмових звернень (заяв та скарг), яка підлягає розміщенню в місці, що забезпечує конфіденційність їх подачі.
  2. Відсутні умови для миття рук підопічними закладу у приміщенні їдальні перед прийомом їжі.
  3. Відсутність права на приватність підопічних закладу, які задовольняють природні потреби в спальних приміщеннях закладу з використанням туалетних стільців шляхом облаштування шторних перегородок, а також дверцят чи ширм у туалетах та кабінках у банному приміщенні, окремого розміщення ліжок у спальних приміщеннях.
  4. Відсутність забезпечення оформлення декларацій з сімейним лікарем.

Інформація про дотримання прав людини є суспільно важливою. Її не завжди можливо легко отримати та перевірити. Контроль з боку активної громадськості відіграє тут ключову роль:

«Закриті» теж мають права: Активісти виявили порушення в закритих установах Тернопільської області

Крім того, ми моніторимо візити регіональних представників Уповноваженого з прав людини та на основі їхніх та своїх висновків здійснюємо онлайн-візити. Таким чином ми навіть у дистанційному форматі можемо виявити правопорушення та з’ясувати, який заклад потребує додаткової уваги”, – зауважила Марія Іщенко, представниця Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі.

Моніторинговою групою надано чіткі рекомендації керівництву закладів, що потрібно змінити відповідно до чинного законодавства України.

ДІЙ

 

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