«Закриті» теж мають права: Активісти виявили порушення в закритих установах Тернопільської області
Ми їх не бачимо щодня. Люди, які потрапляють у закриті установи (інтернати, психіатричні заклади, в’язниці…), теж мають права. А під час поширення COVID-19 питання забезпечення їхнього захисту та медичної допомоги потребує особливої уваги.
У рамках співпраці громадської організації “Центр громадського моніторингу та аналітики” і представництва Уповноваженого ВР України з прав людини у Тернопільській області реалізовується проєкт «Моніторинг дотримання прав людини в умовах карантинних заходів із запобігання та поширення COVID-19 у закритих установах Тернопільської області».
З початку 2021 року вже проведено 5 візитів (станом на 6 квітня) у закриті установи Тернопілля. А саме: Лановецький районний суд, Відділення поліції №3 міста Теребовлі, Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр, Почаївський психоневрологічний будинок-інтернат та Бережанський психоневрологічний інтернат.
Зокрема, можна виділити такі правопорушення:
- Недотримання в повній мірі протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Не проводиться температурний скринінг працівників і відвідувачів та фіксування його результатів у відповідному журналі.
- Відсутність контролю за організацією харчування. Під час моніторингу на кухні у холодильнику виявлено зберігання продуктів із протермінованим терміном використання. Не відбираються добові проби їжі, відсутнє перспективне меню. На замороженій м’ясній продукції та курячих яйцях відсутнє маркування.
- Серед медикаментів виявлені препарати, терміни придатності яких закінчилися і їх використання створює потенційну небезпеку для здоров’я (зазначені ліки в ході моніторингового візиту вилучені з обігу).
- Порушуються права на приватність в туалетних кімнатах, в яких унітази не обладнані окремими кабінками.
- Відсутні скриньки для листування, письмових звернень (заяв та скарг), яка підлягає розміщенню в місці, що забезпечує конфіденційність їх подачі.
- Відсутні умови для миття рук підопічними закладу у приміщенні їдальні перед прийомом їжі.
- Відсутність права на приватність підопічних закладу, які задовольняють природні потреби в спальних приміщеннях закладу з використанням туалетних стільців шляхом облаштування шторних перегородок, а також дверцят чи ширм у туалетах та кабінках у банному приміщенні, окремого розміщення ліжок у спальних приміщеннях.
- Відсутність забезпечення оформлення декларацій з сімейним лікарем.
Інформація про дотримання прав людини є суспільно важливою. Її не завжди можливо легко отримати та перевірити. Контроль з боку активної громадськості відіграє тут ключову роль:
“Крім того, ми моніторимо візити регіональних представників Уповноваженого з прав людини та на основі їхніх та своїх висновків здійснюємо онлайн-візити. Таким чином ми навіть у дистанційному форматі можемо виявити правопорушення та з’ясувати, який заклад потребує додаткової уваги”, – зауважила Марія Іщенко, представниця Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі.
Моніторинговою групою надано чіткі рекомендації керівництву закладів, що потрібно змінити відповідно до чинного законодавства України.