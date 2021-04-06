«Закриті» теж мають права: Активісти виявили порушення в закритих установах Тернопільської області

Ми їх не бачимо щодня. Люди, які потрапляють у закриті установи (інтернати, психіатричні заклади, в’язниці…), теж мають права. А під час поширення COVID-19 питання забезпечення їхнього захисту та медичної допомоги потребує особливої уваги.

У рамках співпраці громадської організації “Центр громадського моніторингу та аналітики” і представництва Уповноваженого ВР України з прав людини у Тернопільській області реалізовується проєкт «Моніторинг дотримання прав людини в умовах карантинних заходів із запобігання та поширення COVID-19 у закритих установах Тернопільської області».

З початку 2021 року вже проведено 5 візитів (станом на 6 квітня) у закриті установи Тернопілля. А саме: Лановецький районний суд, Відділення поліції №3 міста Теребовлі, Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр, Почаївський психоневрологічний будинок-інтернат та Бережанський психоневрологічний інтернат.

Зокрема, можна виділити такі правопорушення:

Недотримання в повній мірі протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Не проводиться температурний скринінг працівників і відвідувачів та фіксування його результатів у відповідному журналі. Відсутність контролю за організацією харчування. Під час моніторингу на кухні у холодильнику виявлено зберігання продуктів із протермінованим терміном використання. Не відбираються добові проби їжі, відсутнє перспективне меню. На замороженій м’ясній продукції та курячих яйцях відсутнє маркування. Серед медикаментів виявлені препарати , терміни придатності яких закінчилися і їх використання створює потенційну небезпеку для здоров’я (зазначені ліки в ході моніторингового візиту вилучені з обігу). Порушуються права на приватність в туалетних кімнатах, в яких унітази не обладнані окремими кабінками.

Відсутні скриньки для листування, письмових звернень (заяв та скарг) , яка підлягає розміщенню в місці, що забезпечує конфіденційність їх подачі. Відсутні умови для миття рук підопічними закладу у приміщенні їдальні перед прийомом їжі. Відсутність права на приватність підопічних закладу, які задовольняють природні потреби в спальних приміщеннях закладу з використанням туалетних стільців шляхом облаштування шторних перегородок, а також дверцят чи ширм у туалетах та кабінках у банному приміщенні, окремого розміщення ліжок у спальних приміщеннях. Відсутність забезпечення оформлення декларацій з сімейним лікарем.

Інформація про дотримання прав людини є суспільно важливою. Її не завжди можливо легко отримати та перевірити. Контроль з боку активної громадськості відіграє тут ключову роль:

“Крім того, ми моніторимо візити регіональних представників Уповноваженого з прав людини та на основі їхніх та своїх висновків здійснюємо онлайн-візити. Таким чином ми навіть у дистанційному форматі можемо виявити правопорушення та з’ясувати, який заклад потребує додаткової уваги”, – зауважила Марія Іщенко, представниця Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі.

Моніторинговою групою надано чіткі рекомендації керівництву закладів, що потрібно змінити відповідно до чинного законодавства України.

ДІЙ