Для госпіталізації з коронавірусом не обов`язкове підтвердження ПЛР-тестуванням, – начальниця УОЗ Тернопільської області Ольга Ярмоленко

Про це повідомила під час наради з керівниками медустанов області в УОЗ начальниця Управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

– Підтвердження ПЛР-тестуванням для госпіталізації хворого на коронавірус вже не є обов`язковим. Для надання відповідної медичної допомоги у медзакладах достатньо проведення швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 або тесту імуноферментного аналізу на COVID-19 та поставленого діагнозу за клінічними ознаками – наголосила Ольга Ярмоленко.

Це регламентовано тим, що МОЗ розширило перелік осіб, яким роблять тести на коронавірус – Міністерство охорони здоров’я оновило стандарт надання медичної допомоги у частині використання швидких тестів на визначення COVID-19.

До стандарту додано і тестування методом експрес-діагностики – швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування. У такий спосіб тестують людей, які мають симптоми коронавірусної хвороби або будь-якого респіраторного захворювання.

У разі отримання позитивного результату, він потребуватиме підтвердження ПЛР-тестом. Крім цього, тести на антиген роблять усі контактні особи та пацієнти перед госпіталізацією.

Наразі виявити коронавірусну інфекцію в організмі людини або імунітет до неї можна за допомогою чотирьох види тестів:

• ПЛР-діагностика (метод полімеразної ланцюгової реакції);

• ІФА-тести (імуноферментний аналіз) на антитіла;

• експрес-тести на антитіла;

• експрес-тести на антиген, які виявляють вірус за допомогою імунохроматографічного методу.

Додамо, ПЛР-тест є найпопулярнішим способом підтвердити наявність інфекції. Для такої діагностики беруть мазок з носа і горла. Дослідження на антитіла (lgG, lgA чи lgM) використовують, аби дізнатися, чи перехворіла людина на СОVID-19, або оцінити імунну відповідь організму на перебіг хвороби. Для таких тестів використовують венозну кров.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, в Україні методом ПЛР безкоштовно людей тестують лише за направленням лікаря.

Відтак, хто не має підписаної декларації зі сімейним лікарем, варто заздалегідь про це потурбуватись. Яким чином це зробити – УОЗ нагадувало сьогодні ( див. – https://uozter.gov.ua/…/news-1-21-3556-yak-pidpisati… ?)

Також ПЛР-тест за власні кошти можна здати у будь-якій верифікованій МОЗ установі.