Заступник Тернопільського міського голови написав заяву на звільнення

Сьогодні Леонід Бицюра за власним бажанням покинув посаду заступника Тернопільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, додавши фото заяви.

Закінчилася моя виборча відпустка… Перегорнув чергову сторінку життя. Звільнився з Тернопільської міської ради. Продовжую працювати на благо громади, міста, України! – написав Леонід Бицюра.

Нагадаємо, 18 вересня він написав заяву про вихід з політсили “Свобода”, де був багаторічним функціонером, а вже наступного дня, 19 вересня, партія «Батьківщина» висунула його кандидатом на посаду міського голови Тернополя. За попередніми результатами виборів, Тернопільським міським головою на наступні 5 років знову буде Сергій Надал. Очевидно, після всього йому з Леонідом Бицюрою вже не по дорозі.